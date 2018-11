Infomédiaire Maroc – Ce mardi 13 novembre 2018 à Berlin, se tient le Forum Economique Germano-Marocain, organisé conjointement, du côté marocain, par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (AMICA), l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA), et du côté allemand, par l’Association Arabo-euro-méditerranéenne pour la Coopération Economique et l’Association Allemande de Gestion des Matériaux, des Achats et de la Logistique.

Trois secteurs sont mis en avant durant cette rencontre : l’industrie, l’agro-industrie et la chimie, avec pour objectif de faire valoir l’offre exportable nationale vers le marché allemand et de créer une plateforme de networking et d’échange entre les acteurs du commerce extérieur des deux pays.

A noter que, selon l’European Statistics Office, les exportations du Maroc vers l’Allemagne ont été évaluées en 2017 à 1,04 milliards d’euros. Les secteurs détenant les plus grandes parts à l’export sont le ‘‘Textile’’ (45,14%), l’ ‘‘Eau, énergie, mines, industries électromécaniques et métallurgiques’’ (24,10%) et l’‘‘Agriculture, agroalimentaire et pêche’’ (22,57%).

