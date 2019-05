Le ministre délégué chargé de la coopération africaine Mohcine Jazouli a rencontré, lundi à Abidjan, les patrons des entreprises marocaines implantées en Côte d’Ivoire lors d’un Iftar-débat initié par l’Ambassade du Maroc. Cette réunion périodique, que la représentation diplomatique organise désormais chaque trimestre, a été animée par l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire Abdelmalek Kettani.

Prenant la parole à cette occasion, Jazouli a salué l’initiative de l’Ambassade marocaine qui, de la sorte, se veut un véritable « canal » pour promouvoir la diplomatie économique en Côte d’Ivoire. Le ministre délégué a ensuite félicité les chefs des entreprises marocaines dont l’engagement force l’estime et inspire la confiance de leurs partenaires ivoiriens, les invitant à maintenir le cap, en droite ligne des orientations du Roi Mohammed VI.

Jazouli a, dans ce sens, affirmé la disposition de son département à accompagner les entreprises marocaines en vue d’aplanir les difficultés éventuellement rencontrées ou de scruter des perspectives de développement et de croissance. Sur un autre registre, le responsable marocain a indiqué qu’en Côte d’Ivoire, « il y a de quoi être fier » dans la mesure où sur les 500 accords signés par le Maroc en Afrique ces cinq dernières années, 120 sont conclus avec ce pays frère, dont 45 finalisés, soulignant qu’un effort de taille est consenti pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des accords restants.

Quant à l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, il a expliqué que via cette initiative, il s’agit de réunir autour de la même table le top management des entreprises marocaines pour, entre autres, partager les expériences et les difficultés et renforcer davantage le déploiement de ces boîtes en terre ivoirienne. A travers cette rencontre trimestrielle, l’Ambassade du Maroc à Abidjan veut être un facteur de dynamisation du maillage des opérateurs économiques nationaux en Côte d’Ivoire, a ajouté M. Kettani.

Le diplomate marocain a, par la suite, salué la contribution significative des sociétés marocaines à la dynamique économique en Côte d’Ivoire, précisant que ces entreprises opèrent dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour l’économie locale : en l’occurrence les banques, BTP, centres d’appels, industrie pharmaceutique, assurances, énergies, entre autres. De leur côté, les dirigeants des entreprises et des filiales marocaines présents ont mis en avant l’importance de cette rencontre qui permet, à chaque fois, de discuter de tout ce qui se rapporte aux activités de leurs sociétés respectives.

Le Maroc se positionne dans le top 3 des investisseurs privés en Côte d’Ivoire avec 313 millions d’euros (environ 205 milliards FCFA) mobilisés dans divers secteurs pendant les cinq dernières années, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).