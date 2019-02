Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, jeudi à Abidjan, un mémorandum d’entente dans le domaine de la réforme et de la modernisation de l’administration publique. L’accord a été signé par le ministre délégué chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohammed Ben Abdelkader, et son homologue ivoirienne, Raymonde Goudou Coffie, en présence du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et de l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire Abdelmalek Kettani.

Le texte signé vise le renforcement du partenariat maroco-ivoirien en matière de modernisation du service public de même qu’il entend asseoir un cadre de coopération entre les deux départements respectifs sur les sujets d’intérêt communs.

Il porte ainsi sur la simplification et dématérialisation des procédures administratives ainsi que l’interconnexion entre les administrations publiques à travers le développement des technologies de l’information et de la communication.

Il est aussi question du développement des systèmes d’information, de l’amélioration des relations avec les usagers et de la promotion de la déconcentration administrative, entre autres.

La signature de ce mémorandum d’entente a eu lieu en marge de la cérémonie de lancement du portail « Miliê, un canal interactif de recueil et de gestion des demandes et réclamations des citoyens en rapport avec les services publics en Côte d’Ivoire. Ce dispositif est le fruit d’une coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire à travers leurs ministères de tutelle respectifs. Ce portail est, en effet, calqué sur le modèle du portail marocain des réclamations « Chikaya ».

Il a pour objectif d’améliorer la relation entre l’administration et le citoyen dans le cadre d’un dialogue permanent « guidé par le souci de transparence, de traçabilité, de célérité et de responsabilité dans l’action administrative ».

IM