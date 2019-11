Le projet ‘’I-Walamar’’, portant sur l’utilisation des technologies innovantes pour une gestion intégrée de l’eau et de la terre au Maroc, a été lancé ce mercredi à Meknès, en présence d’universitaires et d’experts marocains et allemands.

Ce projet, financé par la république fédérale d’Allemagne à hauteur de 2,5 millions d’euros sur une période de cinq ans, vise la réutilisation de ressources hydriques rares, la préservation des services écosystémiques, la restauration des sols fortement dégradés et une optimisation des pratiques de culture dans la région Fès-Meknès.

Le projet consiste en un transfert de technologies allemandes vers le Maroc, dont l’octroi d’équipements et la mise en place de compétences dans le domaine de traitement des eaux, à travers notamment la création d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) au sein de la Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité à Meknès, a indiqué à la MAP le président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Hassan Sahbi.

Ce procédé tend à traiter les eaux dégradées à cause de diverse sources de pollution, a-t-il ajouté, notant que le projet porte sur de nombreux axes, dont le traitement et l’usage des eaux dans l’agriculture.

Le projet, a-t-il dit, implique notamment l’institut allemand de recherche pour l’aménagement des eaux et des déchets (FIW) et des partenaires locaux, dont l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès, l’Institut National de la Recherche Agronomique, l’Agence du bassin hydraulique de Sebou et l’université Moulay Ismail.

De son côté, le directeur général de l’institut allemand de recherche pour l’aménagement des eaux et des déchets, Freidrich Wilhelm Bolle, a rappelé que le projet I-Walamar consiste à traiter et transformer les eaux usées à des fins agricoles, notant que la coopération entre l’institut et le Maroc date depuis plus de 20 ans dans les domaines de la pollution liquide et solide.

En marge de la cérémonie de lancement du projet I-Walamar sur les technologies innovantes pour une gestion intégrée de l’eau et de la terre au Maroc, des ateliers ont été organisés sur la ‘’stratégie globale de la gestion de l’eau’’, ‘’la valorisation des résidus oléicoles, des boues d’épuration, des eaux usées’’ et ‘’l’étude socio-économique de l’adoption des pratiques innovantes et de la gestion durable de l’eau et du foncier’’.