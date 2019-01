Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’Inde ont signé, ce mardi à New Delhi, un Protocole d’accord portant sur la simplification de la reconnaissance mutuelle des diplômes reconnus par les établissements d’enseignement accrédités dans les deux pays.

Le Protocole d’accord a été signé par le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, et le ministre d’État indien chargé du Développement des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et des Ressources hydriques, Satya Pal Singh, en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki.

Ce Protocole d’accord vise à encourager la mobilité étudiante entre le Maroc et l’Inde en facilitant la possibilité pour les étudiants de poursuivre leurs études dans l’un ou l’autre pays conformément aux lois et réglementations des deux pays, a indiqué Samadi.

Il vise également à faciliter la mobilité des professeurs et des chercheurs, ainsi que l’accès au marché du travail pour les ressortissants des deux pays, a-t-il souligné.

Samadi a souligné également que le Royaume s’oriente vers le développement des industries, des technologies modernes, des services et des technologies renouvelables, ce qui requiert une réforme profonde de l’enseignement à travers la formation des cadres et des ingénieurs hautement qualifiés.

Le Maroc, qui s’ouvre sur toutes les expériences étrangères, accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers issus d’environ 55 pays qui poursuivent leurs formations gratuitement et bénéficient de divers services sociaux et de santé, a-t-il indiqué.

« La reconnaissance mutuelle des qualifications dans les deux pays favorisera non seulement la mobilité des étudiants et professeurs, mais aussi l’excellence dans l’enseignement supérieur grâce à la coopération bilatérale dans les échanges universitaires, la recherche scientifique et la formation en général », a dit le ministre.

Ce protocole d’accord s’inscrit dans le sillage des conventions conclues à la suite de la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en Inde en 2015, qui a insufflé une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays qui entretiennent des relations historiques privilégiées, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre d’Etat indien chargé du Développement des ressources humaines et de l’enseignement supérieur a souligné que ce protocole d’accord va permettre de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement et la recherche scientifique et de promouvoir l’excellence dans l’enseignement supérieur. L’Inde est parmi les pays qui dispensent des formations universitaires de haut niveau dans plusieurs domaines et invitent plusieurs étudiants étrangers à venir poursuivre leurs études en leur offrant plusieurs facilités dont l’exemption des frais de scolarité et l’octroi des bourses, a indiqué M. Singh.

Les deux ministres ont également discuté de la possibilité de tenir une commission conjointe pour la mise en place de la stratégie visant à faciliter les mesures liées à la mise en œuvre du protocole d’accord.

Samadi, qui est en visite de travail en Inde, a souligné lundi la nécessité de la coopération entre les universités marocaines et indiennes notamment dans le domaine des technologies numériques et de la recherche scientifique, à l’issue de sa rencontre avec des responsables de l’Université Jawaharlal-Nehru de New Delhi, qui est l’une des plus prestigieuses universités des sciences et de recherche en Inde.

Rédaction Infomédiaire