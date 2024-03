Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 4.551.240 passagers durant les deux premiers mois de 2024, en croissance de 17% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Pour le seul mois de février 2024, ce trafic a affiché une forte hausse de 19% pour s’établir à 2.266.620 passagers, indique l’ONDA dans un communiqué, précisant que l’aéroport Mohammed V, représentant 33% du trafic global, a accueilli 747.985 passagers, soit une progression de 12% par rapport à février 2023.

De même, la plupart des autres aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres, notamment Marrakech-Menara (+26%), Agadir Al Massira (+26%), Tanger Ibn Batouta (+10%), Fès Sais (+12%), Rabat Salé (+36%), Nador El Aroui (+13%), Oujda Angads(+14%), etc, fait savoir la même source, notant que cette performance a été tiré essentiellement par le trafic international qui a représenté 91% du trafic global.

Concernant le trafic international, il a connu une hausse de 20% par rapport au mois de février 2023, en s’établissant à 2.066.494 passagers accueillis. Cette croissance a concerné tous les faisceaux géographiques.

Ainsi, l’Europe, qui représente 84% du total du trafic international, a enregistré une augmentation à deux chiffres (+20%). Les autres marchés, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Nord et les pays du Maghreb ont progressé respectivement de 25%, 22%, 12% et 19%.

Pour ce qui est du trafic intérieur, il a enregistré une croissance de 8% par rapport à février 2023, pour s’élever à 200.126 passagers. Ainsi, durant ce mois de février, ce trafic a renoué avec la croissance, en enregistrant une augmentation de l’ordre de 3% comparativement à février 2019.

S’agissant des mouvements aéroportuaires, l’ONDA fait savoir que le mois de février 2024 a enregistré 16.252 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à février 2023. L’aéroport Mohammed V a représenté 36% de ce trafic, suivi par Marrakech Menara avec 27% et Agadir Al Massira avec 9%.

Le trafic fret a, pour sa part, grimpé de 35% durant le mois de février 2024, atteignant 7.826 tonnes, contre 5.799 tonnes en février 2023.