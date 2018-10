Infomédiaire Maroc – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l’Assemblée de la république du Portugal (parlement), Eduardo Ferro Rodriguez, ont signé, à Lisbonne, un mémorandum d’entente, en vue d’approfondir davantage la coopération bilatérale.

En vertu de ce mémorandum, les parties s’engagent à contribuer, sous leur compétence, au développement des liens politiques, économiques, culturels et scientifiques entre le Portugal et le Maroc.

Elles conviennent d’échanger les informations sur les bonnes pratiques en termes du processus législatif, conformément à leurs systèmes législatifs respectifs, et de collaborer au développement d’initiatives d’ouverture de l’Institution Parlementaire à la société, tout en mettant l’accent sur la mise à disposition de plateformes numériques de participation et d’autres mécanismes de diplomatie publique et le contact avec les citoyens.

Les Parties s’engagent également à encourager l’échange d’expériences et à promouvoir la connaissance mutuelle, notamment par le biais de l’échange de visites entre les délégations parlementaires et des réunions bilatérales qui facilitent l’interaction entre les commissions et les groupes d’amitié compétents dans tous les domaines définis d’un commun accord, ainsi que par le biais du développement conjoint de séminaires et d’initiatives culturelles sur des sujets d’intérêt commun, visant à renforcer les liens interparlementaires.

Elles conviennent aussi de se réunir tous les deux ans, en alternance à Lisbonne et à Rabat, et l’ordre du jour sera proposé par la partie qui accueille la réunion et défini d’un commun accord, de renforcer l’échange de points de vue, les consultations réciproques et de se concerter au niveau multilatéral.

Rédaction Infomédiaire