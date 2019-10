Les questions d’intérêt commun, dont les défis liés à la migration et la levée de visas, ont dominé des entretiens entre le président de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger (Chambre des représentants), Youssef Gharbi, et une délégation de l’Assemblée nationale serbe. Lors de cette entrevue, tenue en présence de Sladjana Prica-Tavciovska, ambassadeur de Serbie à Rabat, Gharbi a plaidé pour l’élargissement de l’éventail du partenariat maroco-serbe, pour englober une coopération accru dans le domaine parlementaire, indique un communiqué de la Chambre des représentants. La délégation parlementaire serbe comprenait, notamment, la présidente du groupe d’amitié Serbie-Maroc, Stefana Miladinovic, la vice-présidente de la commission des affaires étrangères, Dubravka Filipovski et deux membres de cette même commission.