Le Conseil consultatif des affaires Maroc-Suède, qui vise à promouvoir les relations et échanges d’expertises entre les communautés d’affaires en Suède et au Maroc, a été lancé officiellement, mercredi à Stockholm. Le »Morocco-Sweden Advisory Business Council’’ s’assigne pour objectif principal de ‘’promouvoir les relations économiques, commerciales, financières, technologiques, professionnelles et culturelles, et les liens d’amitié entre les communautés d’affaires dans les deux pays, mais aussi dans leurs zones de développement respectives’’.

L’ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Karim Medrek, a indiqué que de nombreuses opportunités sont à saisir pour le lancement de partenariats économiques dans les domaines liés aux énergies renouvelables, à l’économie verte, aux nouvelles technologies, à l’innovation, l’intelligence artificielle, l’automobile, au tourisme, à l’aéronautique, aux transports, au textile ainsi qu’à l’industrie de la santé.

Et de soutenir que « la prochaine étape du conseil serait d’organiser une visite de prospection au Maroc pour faire percevoir l’ensemble des opportunités d’affaires et d’investissement qu’offre le Royaume aux investisseurs, outre l’organisation de plusieurs rencontres avec les professionnels du secteur économique, qui pourront déboucher sur des projets de partenariats institutionnels, de nouvelles opportunités commerciales ou des protocoles de recherche communs’’.