La 20e édition du « Festival des Plages » de Maroc Telecom se tiendra du 13 juillet au 21 août dans les villes de M’diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador, promettant, comme à l’accoutumée, une expérience festive et des soirées mémorables.

« Depuis plus de deux décennies, cet événement estival emblématique a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable des étés marocains, réunissant, chaque année, des millions de spectateurs de tous horizons autour de la musique et de la culture », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le « Festival des Plages » de Maroc Telecom met en avant la richesse du répertoire musical marocain et accueille plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale et pas moins de 100 concerts, poursuit le communiqué, soulignant que ce festival, totalement gratuit, offre une expérience musicale exceptionnelle avec des concerts couvrant des genres divers et variés (Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, musique Sharqui, Raï et Reggada).

D’après les organisateurs, des infrastructures modernes ont été mises en place, avec des scènes aux normes internationales, dotées de moyens humains, techniques et logistiques, garantissant des performances artistiques de haute qualité accessibles à tous.

Depuis sa création en 2002, le « Festival des Plages » s’engage à promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique, tout en favorisant l’échange culturel, permettant ainsi à un très large public de découvrir la diversité musicale du Royaume, rappelle la même source. Au programme de cette 20ème édition figurent « des soirées, qui s’annoncent d’ores et déjà inoubliables », animées par des artistes de renom (Balqees, Stati, Aminux, Douzi, Ikram Abdia, Najat Atabou, Saida Charaf, Said Senhaji, L’Artiste, Muslim, Mehdi Mozzayine, Statia, Dizzy Dross, Mehdi Fadili, Tagne, Rym, Mocci, Said Mosker, Karima Gouit, Mouss Mahir, etc.), conclut le communiqué.