Après plus d’un mois de célébrations musicales, de moments forts et de joie, le Festival des Plages de Maroc Telecom a clôturé sa 19e édition en apothéose avec au total 112 concerts inoubliables dans plusieurs villes balnéaires et une affluence record de près de 10 millions de festivaliers.

Tout au long de l’été, le Festival des Plages de Maroc Telecom a fait vibrer les plages de M’diq, El Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et Nador, avec des concerts inédits, rassemblant artistes locaux et stars marocaines et internationales.

Devenu rendez-vous artistique incontournable, le Festival des Plages a drainé une affluence record, avec près de 10 millions de festivaliers des quatre coins du Maroc, marquant ainsi les souvenirs et la mémoire d’un très grand public.

Des soirées ancrées dans l’esprit des Marocains

Les soirées organisées lors de la Fête du Trône, la Fête de la Récupération d’Oued Eddahab et la Fête de la Jeunesse ont été le point culminant de cette édition, avec des célébrations qui ont dépassé de loin les attentes du public et des artistes. Najat Aatabou Saida Charaf, Rachida Talal, Daoudia, Moughit, Stati, Hatim Ammor, Aminux, Fnaire, L’ARTISTE et Mehdi Fadili ont ainsi rejoint des millions de spectateurs pour célébrer avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, des dates très spéciales et très importantes dans le cœur des Marocains.

La soirée de clôture du lundi 21 août a été un grand moment d’émotion, fêtant le 60e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des centaines de milliers de Marocains ont rejoint les différentes scènes pour scander des messages d’amour et de fidélité à notre Roi et célébrer en chœur son soixantième anniversaire.

Festival des Plages : Un rendez-vous annuel incontournable

Avec une programmation artistique éclectique, cette édition a comblé les attentes de tous les festivaliers, qu’ils soient locaux ou venus de loin. Du Hip Hop au Rap, de la Fusion à la Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, du Raï à la Reggada, chaque genre musical a trouvé sa place sur les scènes du festival. Les spectateurs ont eu le privilège d’apprécier des performances de haut niveau des grands noms de renommée internationale, de la chanson marocaine, mais aussi des groupes locaux de chaque ville concernée par les festivités, consolidant ainsi la réputation du festival en tant que vitrine de la richesse musicale du pays.

Le Festival a été accompagné d’une multitude d’actions au profit des estivants, adultes et enfants, tel que l’aménagement d’un village d’animations et de jeux, des shows urbains (homme tambours, etc.)

Depuis sa création, en 2002, le Festival des Plages de Maroc Telecom est engagé dans le développement et la favorisation de l’inclusion sociale, à travers la culture en général et la musique en particulier, en faisant de l’échange culturel au sein des différentes communautés, un leitmotiv louable, à encourager et soutenir.

Au fil des années, le Festival s’est assuré sa place dans le Royaume, en devenant bien plus qu’un événement musical, mais un rendez-vous annuel incontournable pour les habitants des villes balnéaires, ainsi que pour les millions de Marocains qui choisissent ces destinations du Nord et de l’Oriental pour leurs vacances estivales.

Maroc Telecom exprime ses vifs remerciements au public, aux artistes et aux autorités locales qui ont contribué à faire de cette 19e édition du Festival des Plages un événement inoubliable pour des millions de festivaliers.