Les représentants du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Union européenne au Maroc, de l’Ambassade d’Espagne au Maroc, la Directrice de l’Administration Publique et des Affaires Sociales de la FIIAPP, ont présidé la séance d’ouverture de la conférence de clôture de ce projet, le lundi 24 février 2020, au siège du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) à Rabat-Hay Ryad.

Ce jumelage institutionnel, d’une durée de 24 mois (mars 2018 – février 2020), a été réalisé dans le cadre du programme « Réussir le Statut avancé II », financé par l’Union européenne à hauteur de 13 millions de dirhams (1.200.000 euros) et géré avec l’appui de la Direction du trésor et des finances extérieures. Il avait pour objectif d’accompagner la réforme du système de l’enseignement supérieur au Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et du rapprochement avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur.

Cette conférence de clôture associée à une table ronde sur le thème : “Vers une ingénierie pédagogique innovante” a pour objectifs de faire le point sur les principales réalisations atteintes durant ces deux ans de coopération, pour la mise en œuvre de cinq composantes, à savoir :

§ Le rapprochement du cadre législatif et règlementaire marocain avec les standards de l’UE

§ La diversification de l’offre de formation

§ La diversification des modalités d’enseignement (stratégie e-learning)

§ La mise en œuvre du système de crédits

§ La consolidation des outils de pilotage.

Prendront part à cet événement, des représentants de :

§ Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Maroc ;

§ Délégation de l’Union européenne au Maroc ;

§ Ambassade du Royaume d’Espagne au Maroc ;

§ Junta de Castilla y León ;

§ Universités et Etablissements d’Enseignement Supérieur ;

§ Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration ;

§ FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).