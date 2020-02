Le Conseil d’Administration tenu ce lundi 24 février 2020, a décidé, sur proposition du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations Groupe, de refondre la macro-organisation de la banque, visant à répondre à 2 défis majeurs que sont :

– La consolidation de ses fondamentaux organisationnels à travers l’évolution de ses gouvernances Corporate et opérationnelle.

– La réussite d’une triple transformation internationale, RH et digitale, déjà bien avancée dans le cadre du plan stratégique « Energies 2020 ».

La nouvelle macro-organisation est ainsi structurée autour de trois pôles métiers, un pôle Gestion Globale des Risques Groupe et un pôle Fonctions Supports.

Les fonctions « Finances Groupe » et « Stratégie et Développement » sont désormais rattachées au Président Directeur Général. Les comités de Gouvernance Corporate et Opérationnelle ont été également ajustés au regard des dispositions réglementaires et à la croissance du Groupe.

Le Conseil d’administration a aussi pris acte de la décision de Boubker Jai, Directeur Général Délégué, de faire valoir ses droits à la retraite et a salué son engagement tout au long de sa carrière.

Omar Bounjou et Ismaïl Douiri et Talal El Bellaj restent Directeur Général Délégué en charge respectivement de la ‘‘Banque de Détail Maroc et Europe’’ et de la ‘‘Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées’’ et la “Gestion Globale des Risques Groupe”.

Quant à Youssef Rouissi et Hassan El Bedraoui, ils sont en charge respectivement du ‘‘Corporate Banking, Markets & Investor Solutions’’ et ‘‘Transformation, Innovation, Technologies et Opérations’’.

Enfin, pour les fonctions support, elles sont dirigées par :

Saloua Benmehrez : Communication & RSE Groupe

Younès Belabed : Audit Général Groupe

Bouchra Bousserghine : Conformité Groupe

Mohamed Soussi : Capital Humain Groupe

Rachid Kettani : Finances Groupe

Yasmine Aboudrar : Stratégie & Développement Groupe