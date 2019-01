Infomédiaire Maroc – Le Maroc et l’UNICEF, c’est une histoire de plus de 60 ans de coopération. En 1957 déjà, un accord de base entre le Royaume du Maroc et l’UNICEF a été conclu. Puis en 1978, un bureau de représentation a été ouvert. Au lendemain de l’indépendance du Maroc, l’UNICEF avait donné la priorité aux services sociaux de base comme l’assainissement, l’accès à l’eau potable, les soins de santé primaires et, bien sûr, l’éducation. L’action a évolué par la suite au rythme de l’évolution du pays.

L’agence onusienne vient publier un bilan de son action au Maroc depuis son arrivée dans le Royaume. Infomédiaire Maroc vous propose de découvrir l’intégralité du document en cliquent ici.

Rédaction Infoméediaire