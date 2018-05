Infomédiaire Maroc – La Jordanie a affirmé, hier, son soutien et son appui au Maroc face à n’importe qu’elle menace de nature à attenter à sa sécurité, à sa stabilité et à son intégrité territoriale.

« Nous soutenons nos frères Marocains et les appuyons pour faire face à n’importe quelle menace susceptible de porter préjudice à la sécurité, à la stabilité et à l’intégrité territoriale du Royaume », a indiqué le ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Safadi, dans un Tweet posté sur son compte personnel Tweeter.

‘‘La solidarité et l’entraide relèvent incontestablement de 2 caractéristiques immuables qui distinguent les relations fraternelles et séculaires entre les 2 Royaumes, sous la conduite éclairée du Roi Abdallah II et son frère le Roi Mohammed VI’’, a souligné le chef de la diplomatie jordanienne.

Rédaction Infomédiaire