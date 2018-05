Infomédiaire Maroc – L’approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan connaît une offre large et diversifiée qui répond à tous les besoins, a souligné, hier à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, notant qu’un numéro de téléphone national sera mis en place pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant notamment les prix et l’approvisionnement.

L’annonce a été faite par le ministre lors d’une réunion élargie, consacrée au suivi de la situation d’approvisionnement du marché national et des prix des produits de base, plus particulièrement ceux de grande consommation lors du mois de Ramadan, ainsi qu’au renforcement des interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur et des instruments de coordination entre les différentes administrations et instances concernées aux niveaux central et local.

Rédaction Infomédiaire