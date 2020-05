EMS Chronopost International Maroc vient de se doter d’une nouvelle plateforme logistique pour le traitement opérationnel de l’ensemble de ses flux. Après le transfert des activités depuis son ancienne plateforme, le lancement effectif de la nouvelle plateforme Chronopost a eu lieu le 4 mai 2020.

Une nouvelle plateforme Chronopost à Casablanca, Nouaceur

Chronopost vient d’ouvrir sa nouvelle plateforme logistique installée à la zone industrielle « SAPINO » de Nouaceur, Lot 427, Bâtiment 2, pas loin de son ancienne plateforme précédemment située sur la même zone.

Le bâtiment s’étale sur une surface d’exploitation de plus de 2000 m2 et héberge un Magasin et Aire de Dédouanement (MEAD) pour l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dédouanement.

Un emplacement stratégique pour renforcer le maillage national

Situé sur une superficie de plus de 2000 m² à la zone industrielle de Nouaceur « SAPINO », le nouveau Hub bénéficie d’une situation géographique idéale. A la fois proche de la zone aéroportuaire (Casablanca Mohamed V) et de plusieurs branches d’autoroutes (A1, A7 et A8) Chronopost peut connecter rapidement tous ses points de collecte et de livraison réparties sur l’ensemble du territoire national.

Un projet de développement stratégique

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de EMS Chronopost International Maroc qui vise entre autres:

Le renforcement de ses capacités logistiques pour la prise en charge des demandes croissantes des clients en termes de flux et de nouvelles solutions logistiques

Le traitement opérationnel des flux relatifs au réseau routier ainsi que les flux ecommerce crossborder

Le déploiement de son programme d’industrialisation.

L’amélioration du processus de dédouanement et de la qualité de service

La mise à niveau de l’activité opérationnelle par rapport aux normes internationales de l’Express

Amélioration des conditions de travail des équipes et accueil et des différents intervenants visitant la plateforme en termes de santé et de sécurité

A propos de Chronopost : www.chronopost.ma

Filiale commune de Barid Al Maghrib (BAM) et de Geopost (France), EMS Chronopost International Maroc a su, depuis sa création, joindre les bases du métier postal à la dynamique d’un acteur privé et s’est lancé sur le marché marocain avec une offre complète et compétitive s’adressant à la fois aux entreprises et au grand public.

EMS Chronopost International Maroc dispose d’un réseau national de proximité fortement implanté à travers le pays constitué de plus de 500 points de vente du réseau Poste Maroc et de 10 agences en propre. Elle bénéficie de l’avantage d’un réseau international et surtout européen composé de plus de 32 filiales à travers le monde (Plus de 220 pays).

EMS Chronopost International Maroc est le premier opérateur de transport international Express au Maroc à être certifié ISO 9001 V 2015 et labélisé RSE (label Responsabilité Sociale de l’Entreprise accordé par la CGEM).

Aujourd’hui, EMS Chronopost International Maroc est devenue un acteur majeur sur le marché du transport international express et met à la disposition des clients une solution intégrée conçue pour répondre à tous leurs besoins : offres sur-mesure ou spécifiques à chacun des principaux secteurs de l’économie marocaine en termes d’Export Express, d’Import Express, de Fret Express et de Transit.