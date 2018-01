Infomédiaire Maroc – Cette année, le Four Seasons Resort Marrakech organise une Golf Cup immanquable pour tous les amateurs de golf.

La Four Seasons Golf Cup se jouera en formule Stableford, sur 2 tours, dont chaque score net est enregistré pour permettre de remporter le Grand Prix qui aura lieu fin 2018.

Avec 4 dates sur 4 parcours, plus on participe à la Four Seasons Golf Cup 2018, plus on a de chance d’être le grand vainqueur ! Les résultats prennent en compte les scores les plus élevés réalisés sur 2 défis. Au total, ce sont 3 gagnants (2 Messieurs et 1 Dame) qui seront désignés à l’issue du tournoi.

Le calendrier de la Four Seasons Golf Cup 2018 s’organise ainsi :

→ Le samedi 17 février 2018 : 1e date sur l’Al Madeen Golf de Marrakech – départ à 8h30

→ Fin juin 2018 : 2e date sur le Royal Golf de Marrakech

→ Fin septembre 2018 : 3e date sur le Noria Golf Club de Marrakech

→ Début décembre 2018 : 4e date sur l’Assoufid Golf de Marrakech

Rédaction Infomédiaire