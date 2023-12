La deuxième édition du Sommet arabe sur l’entrepreneuriat se tiendra à Marrakech, du 12 au 14 décembre 2023, sous le thème: « De la résilience à la prospérité ».

Le sommet, qui vise notamment à aider les petites et moyennes entreprises arabes à accéder aux différentes sources de financement et à bénéficier des réseaux régionaux et internationaux, connaîtra la présence de 1000 participants, dont des responsables gouvernementaux, des représentants d’organisations internationales et régionales, des opérateurs du secteur privé et des entrepreneurs, apprend-on d’un communiqué.

Les activités de ce sommet seront réparties en six formats principaux: séances de motivation et d’inspiration, ateliers interactifs, dialogues politiques, exposition PME, zone d’opportunités et événements parallèles, en plus de diverses activités telles que la mise en réseau, l’échange, la connectivité et la mobilisation des engagements au profit de la petite entreprise, fait-on savoir.

A noter que ce sommet est co-organisé par la Commission sociale et économique pour l’Asie occidentale (ESCWA) et le ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des compétences, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.