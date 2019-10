La banque d’affaires Ascent Capital Partners organise, du 24 au 26 octobre 2019, à Marrakech la première conférence en Afrique d’International M&A Partners (IMAP).

IMAP est l’une des principales organisations internationales de conseil en fusions et acquisitions, présente dans 42 pays à travers 60 bureaux et plus de 450 banquiers d’affaires.

Au Maroc, IMAP est représentée par la banque d’affaires indépendante Ascent Capital Partners, son membre exclusif pour l’Afrique Francophone. Cet événement d’envergure internationale se tiendra pour la première fois en Afrique depuis la création de l’organisation en 1973.

Plus d’une centaine de représentants d’IMAP se donneront rendez-vous à Marrakech pour discuter de thématiques telles que le climat de l’investissement au Maroc, la position privilégiée de Casablanca Finance City en tant que hub financier africain et le capital investissement en Afrique.

Des sessions plénières et plusieurs ateliers thématiques, réservés aux membres d’IMAP et à quelques invités, seront organisés pendant trois jours. Pour rappel, d’Ascent Capital Partners est dirigée par Abdellatif Imani et Mehdi Berbich.