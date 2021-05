Marrakech se trouve dans le Top 10 des destinations où les Français font des réservations pour un voyage cet été, selon un classement du voyagiste espagnol eDreams ODIGEO.



La ville ocre occupe la 5ème place. Ajaccio se hisse à la première place du classement suivi par Figari, Saint-Denis et Bastia. Lisbonne se classe 6ᵉ, tandis que Dubaï se positionne 7ᵉ. Pointe-à-Pitre, Athènes et Porto ferment la marche du podium.

Le voyagiste espagnol a constaté que 89% des réservations sont pour des voyages en juillet et en août (contre 82% en 2020 et 2019), et 11% des réservations réalisées concernent les mois de septembre-octobre 2021 (contre 18% en 2020 et 2019).