La ville ocre figure dans le top des meilleures destinations culinaires dans le monde, d’après les plateformes de voyages, Travel Awaits et All Trails. Marrakech est décrite comme un melting-pot de saveurs et de cuisines en toutes sortes.

D’après le guide « Travel Awaits 2023 Best Of Travel Awards », Marrakech se positionne à la 9e place des destinations culinaires préférées des voyageurs à travers le globe (sur un total de 12 villes).

Le guide indique que la ville est appréciée pour ses épices, notamment « ras el hanout », qui est utilisé dans de nombreux plats, dont le couscous et les tagines et diverses grillades.

Par ailleurs, Marrakech y est décrite comme étant une destination de premier choix pour savourer ce que la cuisine marocaine a de meilleur à offrir aux aficionados de nourriture. La place Jamaâ El Fnaa est mise en avant en tant que destination touristique, où les voyageurs peuvent déguster grillades et tagines, le tout dans une atmosphère magique, animée par spectacles et autres attractions.

Le guide invite les voyageurs à essayer un célèbre mets marocain, à savoir la pastilla, dans toutes ses variantes (viandes et poissons).