Le spécialiste suédois des roulements mécaniques, Svenska KullagerFabriken (SKF), s’apprête à investir près de 50 millions de dirhams dans une usine de production à Tanger. Cette nouvelle unité servira à la production de roulements magnétiques.

SKF indique que cette usine aura pour rôle d’accélérer les activités de la compagnie durant les deuxièmes et troisièmes trimestres de l’année en cours, une fois que celle-ci sera opérationnelle. SKF vise à satisfaire la forte sur les roulements magnétiques, largement utilisés dans les turbomachines et d’autres applications à grande vitesse, y compris la liquéfaction de l’hydrogène gazeux et pour les applications industrielles des compresseurs sans huile.

Thomas Fröst, président Independent & Emerging Business chez SKF, indique : « les roulements magnétiques ont joué un rôle important dans le secteur énergétique, et ce, depuis des années. Cette technologie est vitale dans les énergies vertes, ce qui nous pousse à maintenir notre position de leader en termes de production et de service. Notre nouveau site au Maroc est une étape importante dans notre stratégie de développement ».

Les roulements magnétiques sont l’un des domaines de croissance technologique de SKF. Le Groupe a obtenu une prise de commandes record pour ces produits de plus de 1 milliard de couronnes suédoises en 2022 (près d’un milliard de dirhams).