La Banque Africaine de Développement (AFDB) et le gouvernement travaillent étroitement pour assurer le succès de l’événement sans perturber les efforts de reconstruction en cours depuis le dévastateur séisme survenu dans le pays le 8 septembre 2023. C’est dans ce sens que l’Africa Investment Forum se déroulera comme prévu du 8 au 10 novembre 2023 au Palais des Congrès de Marrakech.

Dans un communiqué conjoint, la Banque indique son engagement à fournir au Maroc les ressources et l’expertise nécessaires pour aider à reconstruire les infrastructures dans les communautés touchées.

« Le Groupe de l’AFDB continue de se tenir aux côtés du royaume, et salue sa résilience face à cette tragédie. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont perdu des êtres chers et des biens lors du séisme », indique-t-on.

Le Forum Africain de l’Investissement est reconnu comme la principale place de marché de l’investissement en Afrique. Cet événement unique, qui en est à sa cinquième année, offre aux investisseurs publics et privés un accès à une plateforme structurée de projets sélectionnés sur le continent.

Les Journées du Marché du Forum Africain de l’Investissement attirent plus de 2000 participants venant de plus de 50 pays, notamment des investisseurs institutionnels et des représentants gouvernementaux de haut niveau.