M’Art Studio, le centre artistique situé au cœur de M Avenue à Marrakech, marque sa troisième année d’existence. « Depuis son ouverture en septembre 2021, M’Art Studio s’est distingué comme un véritable centre artistique pluridisciplinaire accueillant les enfants à partir de 3 ans, et offrant une expérience unique à travers une variété d’activités artistiques et culturelles », indique un communiqué de l’établissement.

Dirigé par Mahassine Yousfi Slitine, M’Art Studio a pour objectif d’offrir un lieu d’apprentissage et de partage. Depuis ses débuts en 2021, M’Art Studio a accueilli plus de 500 inscrits chaque année, offrant des cours de danse, de théâtre, de chant, de musique, de yoga et fitness, d’activités créatives et même de robotique.

Un espace artistique étalé sur 800 m², réparti sur 3 étages, l’établissement contient 10 salles de cours, d’une superficie entre 50 à 100 m² adaptées aux activités et des box équipés pour le chant et la musique.

M’Art Studio se distingue également par son corps professoral de haut niveau, composé de plus de 35 professeurs de différentes nationalités.

Chaque année, M’Art Studio clôture son année parascolaire par une représentation scénique grandiose au sein du Théâtre du Meydene, un Gala qui met en lumière les réalisations et les talents de ses M’Artistes.

« À l’aube de sa troisième année, M’Art Studio demeure plus engagé que jamais à inspirer et cultiver les talents à travers l’art. Le centre invite tous les enfants et les passionnés des activités artistiques à rejoindre cette aventure unique en se rendant au M’Art Studio sur M Avenue Marrakech », conclut la même source.