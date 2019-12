La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah, et le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, ont présidé, récemment dans la cité ocre, une réunion axée sur la promotion du secteur touristique dans la région de Marrakech-Safi.

Cette réunion, qui a connu la participation de plusieurs responsables locaux et régionaux, a permis d’examiner les perspectives de développement du secteur touristique dans la région, considérée comme la première destination touristique du Royaume eu égard à ses potentialités et à l’expérience touristique unique qu’elle offre à ses visiteurs, ainsi qu’à sa position stratégique et sa renommée internationale.

Lors de cette rencontre, Fettah a présenté la vision du Ministère pour le développement du secteur du tourisme qui se décline en trois axes à savoir, la mise à niveau du capital humain, le développement du volet juridique et organique relatif à ce domaine et la promotion du produit touristique.

De son côté, Kassi-Lahlou a mis en avant le développement considérable et la dynamique croissante que connaît la région en termes du nombre des visiteurs et des projets structurants développés par la région selon une approche participative avec l’ensemble des intervenants, à travers la promotion touristique via la construction d’un palais d’expositions et des congrès, le projet de la mise à niveau de la station touristique d’Oukaïmeden, la création d’un complexe de loisirs et l’amélioration de l’attractivité de la région, en consolidant et en diversifiant les liaisons aériennes nationales et internationales.

Le point a été également mis, lors de cette réunion, sur l’importance de s’investir davantage dans le tourisme de congrès et d’affaires, le tourisme familial et le tourisme médical et de loisirs afin d’attirer de nouveaux touristes et les inciter à prolonger leurs périodes de séjour, et d’accompagner la mise à niveau des unités touristiques à travers des moyens de financement appropriés.

Les autres intervenants ont aussi souligné la nécessité de créer une harmonie entre les secteurs de la culture et du tourisme selon une approche globale autour du développement du tourisme dans la région.

Au terme des travaux de cette réunion, il a été convenu de créer des groupes de travail, réunissant les services centraux relevant du ministère de tutelle et des acteurs régionaux, afin de travailler de concert sur les questions soulevées dans la perspective de l’adoption d’une feuille de route dans un cadre contractuel entre la région et l’Etat pour promouvoir le secteur touristique dans la région de Marrakech-Safi