L’homologation des documents d’urbanisme dans l’aire d’intervention de l’Agence Urbaine de Marrakech (AUM) se poursuit à un rythme soutenu avec l’entrée en vigueur, récemment, des nouvelles dispositions du Plan d’Aménagement Sectoriel (PAS) de l’ancien quartier industriel de Marrakech.

L’homologation du nouveau PAS s’inscrit dans la continuité des documents d’urbanisme de nouvelle génération élaborés selon une approche concertée et participative, indique un communiqué de l’Agence Urbaine de Marrakech, relevant que cette démarche permettra de mettre en place une stratégie globale pour un développement urbain harmonieux et durable, en prenant en compte les spécificités locales, la préservation du patrimoine, la participation citoyenne et la collaboration avec les acteurs économiques.

Et l’AUM de poursuivre que ce processus d’élaboration reflète la volonté du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, de positionner Marrakech comme ville modèle en matière d’aménagement urbain et de développement durable.

Fruit d’une réelle synergie entre les acteurs de la ville, les orientations du nouveau PAS de l’ancien quartier industriel de Marrakech, visent à offrir une nouvelle centralité au niveau de cette métropole.

Le nouveau PAS de l’ancien quartier industriel couvre une aire décomposée en 18 sous-secteurs d’une superficie globale de 368 ha correspondant à celle du quartier, et abritant une population estimée à 26.267 habitants, lit-on dans le document, qui laisse savoir que l’ambition du nouveau PAS est multidimensionnelle : sociale, économique et environnementale.

Ses dispositions visent à transformer cette aire en un centre urbain attractif et économiquement fort en offrant de nouvelles fonctions économiques impliquant, dans un élan participatif, les stratégies des différents acteurs économiques, explique-t-on de même source.

Les nouvelles dispositions d’aménagement proposent un document garantissant la mixité des fonctions urbaines et des types d’habitat, mais surtout un bon équilibre entre les différentes composantes de l’ancien quartier industriel, qui sont les clés d’une meilleure cohésion sociale.

Situé près du centre-ville moderne, l’ancien quartier industriel occupe une position centrale dans le tissu urbain. Cette position, rappelle la même source, confère à ce quartier une grande importance au regard des interventions urbaines sur Marrakech en termes d’image, de fonctions et de mobilité urbaines.

A souligner, que cette partie de la ville est l’une des zones les plus génératrices de mobilité à Marrakech. Selon le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la ville, cette zone et les zones qui la circonscrivent génèrent près de 17 % des déplacements quotidiens dans la ville.

Située en plein centre-ville de Marrakech, au quartier Guéliz, l’ancien quartier industriel de la ville de Marrakech a été créé à l’époque du protectorat, rappelle l’AUM, notant que l’activité industrielle qui s’y effectuait, par le passé, concernait essentiellement le secteur de l’agroalimentaire.

Actuellement, les unités industrielles installées dans cette zone, sont en majorité inactives et l’urbanisation a dépassé ces quartiers vers l’Ouest, devenus des quartiers centraux de la ville.

Cet ancien quartier regroupe notamment l’emprise ferroviaire (47 ha traversés par les voies ferrées), des unités industrielles de grandes superficies, les quartiers Douar Lâasker et Aïn Mezouar et le quartier industriel d’Azli.