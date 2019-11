Selon une étude de SOS International, groupe d’experts en risques, qui vient de publier une carte interactive, le Maroc figure parmi les pays les plus sûrs pour les voyageurs en 2020 dans le monde. Le Royaume est classé comme plusieurs pays européens (France, Allemagne Espagne). Pour rappel, le ranking prend en compte trois critères : la sécurité physique, la sécurité routière et l’accès aux ressources médicales en cas de problème sur place. Le premier critère évalue les violences politiques, le climat social et le taux de criminalité. Le deuxième porte sur le taux de mortalité sur les routes pour 100 000 habitants, alors que le dernier concerne les infrastructures de santé, les risques d’infections et facteurs environnementaux. A titre d’information, la Libye, l’Irak, le Pakistan et le Mali sont les pays les plus dangereux pour les touristes.