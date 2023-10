Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, annonce la nomination de Matthias de Larminat, son nouveau directeur général, à partir du 1 er octobre 2023. Il succède à Peyami Oven qui a été promu vice-président Exécutif Maghreb & Océan Indien.

Matthias de Larminat a été directeur général de Vivo Energy Maurice depuis 2019. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions au sein de CMA CGM, entreprise majeure du transport et de l’expédition de conteneurs. II y a débuté en qualité de directeur général de la société Delmas au Gabon, puis directeur général adjoint pour le Vietnam et le Cambodge avant de prendre la direction de la fonction immobilière du groupe. Il a terminé son passage à la CMA CGM avec la création d’un bureau régional couvrant le Proche-Orient depuis Beyrouth.

Matthias de Larminat est titulaire du Global MBA de l’ESSEC, d’École de guerre française et

d’une maîtrise en économie de la défense de l’École militaire de Saint Cyr.