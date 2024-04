La Marocaine Vie annonce pour 2023 des taux de rendement servis à ses clients sur son support en dirhams en hausse de +10 points de base par rapport à 2022, jusqu’à 3,4%.

Cette augmentation est le fruit de la qualité de la gestion financière du support sécurisé en dirhams de La Marocaine Vie, basée sur une diversification réussie des investissements.

La compagnie spécialisée en assurance de personnes accompagne de nouveau cette année ses assurés, avec Société Générale Maroc, dans la valorisation de leur épargne et la préparation de leur retraite, avec un taux moyen des contrats d’épargne et de retraite à versements programmés Vital Projet, Vital Éducation, Vital Retraite et Vital Retraite Complémentaire à 3% au titre de 2023 (+10 points de base).

Parallèlement, le taux moyen des contrats d’épargne et de retraite multisupports Vital Multisupport et Vital Retraite Multisupport s’élève à 3,1% (+10 points de base).

Afin de soutenir les clients ayant fait le choix de la diversification, le taux servi atteint 3,4% pour les contrats d’assurance-vie haut de gamme Vital Multisupport Premium et Vital Multisupport Distribution (+10 points de base).

« La politique de distribution volontariste du rendement de l’actif de La Marocaine Vie témoigne de la qualité de la gestion financière de son fonds en dirhams, adaptée à l’environnement volatil de 2023 marqué par une remontée des taux de marché et une inflation persistante, gage de compétitivité du rendement dans la durée. Nous confirmons ainsi notre capacité à être aux côtés de nos clients pour valoriser leur épargne dans la durée », déclare Taoufik Lachker Hidara, Administrateur Directeur Général de La Marocaine Vie

Il poursuit : « en récompensant parallèlement la prise de risque, nous réaffirmons notre volonté de démocratiser l’accès aux unités de compte, en incitant les épargnants à investir dans ces placements pour maximiser le potentiel de rendement en profitant des opportunités offertes par les marchés financiers. Les belles performances affichées par le marché boursier ces derniers mois offrent un terreau favorable à la diversification des investissements pour les clients ».