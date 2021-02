Depuis le début de la pandémie, McDonald’s Maroc a mis en place des mesures spéciales anti-Covid pour renforcer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses employés, clients et partenaires.

Que ce soit dans les restaurants ou à travers tous ses canaux de vente, McDonald’s Maroc a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir au maximum la santé de tous. Parmi les mesures prises on peut citer :

Fréquence de lavage des mains augmentée,

Port du masque et de la visière pour tout le personnel systématisé

Respect de la distanciation sociale strictement imposé

Gel hydro-alcoolique à disposition des clients

Marquage au sol

Désinfection des box de livraison avant chaque commande

Désinfection des mains des livreurs avant prise de la commande et avant livraison aux clients

Remise de la livraison aux clients sans contact

Sacs de commande scellés

Prise de commande uniquement sur les bornes de commande à l’intérieur des restaurants

Paiement sans contact encouragé et TPE de paiement installés à l’extérieur des guichets au McDrive

Désinfection des mains des équipiers et des TPE après chaque transaction

Installation de protections en plexiglas au niveau des comptoirs et de la cuisine pour protéger les clients et les employés

Et aujourd’hui, McDonald’s Maroc va encore plus loin pour renforcer son dispositif anti Covid-19 et devient ainsi, dans le cadre d’une démarche volontaire, la première entreprise de restauration au Maroc à obtenir la labellisation « TAHCEINE » dans l’ensemble de ses restaurants. L’objectif étant de maîtriser le risque sanitaire pour ses employés et ses clients.

Le Label «Tahceine», un engagement pour la santé

Le référentiel du label « TAHCEINE » élaboré par Imanor, organisme Marocain de référence en termes de certification et de labellisation, pour accompagner la reprise et la continuité des activités, décrit les bonnes pratiques sanitaires contre la Covid-19.

Il a été établi sur la base du protocole sanitaire édicté par les autorités compétentes pour limiter la propagation de la Covid -19 dans les lieux de travail. Le référentiel fixe les exigences devant être satisfaites pour assurer la continuité de l’activité dans des conditions sanitaires maîtrisées, et rassurer les clients et partenaires.

« TAHCEINE » propose ainsi des lignes directrices et des recommandations permettant d’atteindre cet objectif, telles que la sensibilisation et la communication en interne et avec les clients, le processus de désinfection, l’organisation des espaces de travail, l’aménagement des horaires de travail, les règles d’accès au site,…

Le label « TAHCEINE », vient ainsi valider les actions précédemment mises en place par McDonald’s Maroc. Concrètement il permet de certifier que les différentes modalités d’organisation pour limiter le risque de contamination du personnel, des clients et des partenaires, ainsi que les mesures sanitaires spécifiques découlant des directives des autorités compétentes, sont correctement exécutées.

En s’inscrivant dans cette démarche de labellisation « TAHCEINE », McDonald’s Maroc érige en priorité, au-delà de la qualité de son offre et de ses produits, le bien-être et la santé de ses employés, clients et partenaires.