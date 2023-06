Les 22 et 23 juin 2023 à Tanger se tiendra la Conférence MedCOP, ou « Mediterranean Sustainable Development Cooperation Conference ». À quelques mois de la prochaine COP28 à Dubaï, c’est un rassemblement majeur des acteurs clés de la région méditerranéenne qui œuvrent en matière de climat.

La MedCOP 2023 est un forum qui aspire à discuter des défis et des solutions en matière de développement durable, et c’est dans cet environnement propice que CGLU Afrique s’engage résolument.

Au cœur de la mission de CGLU Afrique réside une vision ambitieuse, celle de faire face aux défis du changement climatique en favorisant la résilience, en garantissant une participation équitable de tous les acteurs et en intégrant pleinement les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Pour donner vie à cette vision, CGLU Afrique s’investit activement dans de multiples initiatives internationales visant à promouvoir la justice climatique.

En tant qu’acteur clé dans le domaine de la gouvernance locale et régionale en Afrique, CGLU Afrique joue un rôle essentiel dans la promotion de politiques climatiques ambitieuses et de solutions concrètes au niveau des collectivités locales.

Ainsi, avant même le début de la conférence, CGLU Afrique organisera le 21 juin, une réunion de sa Task Force Climat, une rencontre stratégique rassemblant des représentants de l’Union européenne, de CGLU Monde, de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), l’objectif étant de tracer une feuille de route pour renforcer l’action climatique à l’échelle locale et régionale en identifiant des mesures concrètes et en favorisant la collaboration entre les acteurs clés.

Lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la MedCOP, la sous-région connaitra une étape significative : des accords et des conventions majeures seront signés. Ces accords porteront notamment sur le projet « Readiness » de territorialisation des Contributions Déterminées au Niveau National (les CDN) du Maroc, projet dans lequel CGLU Afrique joue un rôle opérationnel crucial. L’une de ces conventions se concentrera sur la décarbonation des zones industrielles de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette collaboration impliquera les Ministères marocains de l’Énergie et de l’Intérieur, ainsi que le patronat marocain, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Maison du Climat, et bien sûr, CGLU Afrique. Ensemble, toutes ces parties prenantes visent à accompagner cette région pilote du Maroc dans sa transition vers des zones industrielles à faible émission de carbone.

Parallèlement, CGLU Afrique conclura également des accords de coopération avec des partenaires clés tels que des ministères, des régions et des coalitions de la société civile. Ces accords renforceront la collaboration et favoriseront l’intégration de l’action climatique au niveau des territoires.

CGLU Afrique croit en la puissance de la collaboration et reconnaît que l’égalité de genre est à la fois un droit fondamental et un catalyseur essentiel pour la résilience climatique. C’est pourquoi, le 23 juin, une session spéciale de la MedCOP sera dédiée à l’intégration d’une approche genre et climat dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. En prenant conscience de l’impact du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables, en particulier les femmes, CGLU Afrique souhaite souligner l’importance des politiques sensibles au genre et autonomiser les femmes en tant qu’agents du changement dans leurs communautés respectives. Cette session rassemblera des intervenants de renom, tels que Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité de l’intégration sociale et de la Famille, Nouzha Bouchareb, Présidente de Connecting Women International, Josefa Sacko, Commissaire en charge de l’Économie rurale et de l’Agriculture de la Commission de l’Union Africaine, Fatna Lkhiyel, Présidente du réseau REFELA Maroc, ainsi que des représentants d’ONU-Femmes et de l’Union pour la Méditerranée. Animée par Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, cette session promet d’être un dialogue dynamique et inclusif sur le genre, le climat et la justice climatique.

Tout au long de la Conférence MedCOP, CGLU Afrique participera activement à différentes sessions et tables rondes. Ces rencontres aborderont des sujets tels que l’économie bleue, soulignant l’importance de la durabilité dans les secteurs maritimes et côtiers. De plus, CGLU Afrique partagera son expertise sur les mécanismes de financement innovants et l’accès aux ressources financières pour soutenir les initiatives climatiques locales au niveau des collectivités territoriales.

La présence et l’engagement de CGLU Afrique lors de la Conférence MedCOP témoignent de son rôle central dans la promotion de l’action climatique à l’échelle locale et régionale, ainsi que de son soutien à l’égalité de genres et à la justice climatique. En travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes et en partageant son expertise, CGLU Afrique contribue activement à la construction d’un avenir durable et résilient pour les collectivités africaines et au-delà.