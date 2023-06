L’Union pour la Méditerranée (UpM), en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), organise le 3e Forum d’affaires de l’UpM sur l’énergie et le climat le 22 juin à Tanger. Ce forum se déroulera dans le cadre de la MedCOP Climat (Tanger, les 22 et 23 juin), qui constitue une plateforme importante pour structurer la coopération énergétique et climatique entre les pays des deux rives de la Méditerranée. Il sera également l’occasion de réaliser un état des lieux régional en vue de la COP28 qui aura lieu à Dubaï.

Le 3e Forum d’affaires de l’UpM sur l’énergie et le climat permettra aussi de souligner les efforts des autorités locales dans la réalisation d’une transition énergétique durable. Pour ce faire, un espace de mise en réseau sera créé, des solutions de financement innovantes seront avancées et les investissements privés et les partenariats public-privé seront encouragés dans toute la région.

L’édition de cette année sera l’occasion de discuter de sujets concrets tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’agriculture régénératrice et les nouveaux modèles d’entreprise, notamment pour les jeunes et les femmes.

Cette nouvelle édition tournera autour de 5 axes, à savoir la définition du cadre régional, un focus sur les startups dirigées par les femmes opérant dans la transition digitale, l’importance des jeunes entrepreneurs dans l’économie, l’accélération de la transition énergétique dans la région méditerranéenne et l’importance de l’agriculture régénératrice.