Les études dans les facultés de médecine et de pharmacie d’Errachidia, Beni Mellal et Guelmim, débuteront à partir de la prochaine rentrée universitaire, a annoncé, mardi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et consacrée au suivi de la mise en place des chantiers de réforme du système de santé, Miraoui a assuré que la plupart des étudiants qui intégreront ces facultés devront entamer leurs tâches, après l’obtention de leurs diplômes, dans les hôpitaux relevant de leurs territoires.

Le ministre a souligné que le gouvernement a déployé un grand effort en matière de ressources humaines, en mettant à disposition plus de 560 emplois (enseignant-chercheurs, médecins, techniciens et administrateurs), un nombre sans précédent dans le domaine de la santé.