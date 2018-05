Infomédiaire Maroc – Une nouvelle Web TV baptisée « IDM BUSINESS TV » a été lancée, ce vendredi à Casablanca en marge de la 2ème édition de l’Industrie Meeting Day Morocco (IMDM), dont les travaux se tiennent dans la métropole.

La nouvelle Web TV est dédiée à l’industrie, l’investissement et à l’innovation au Maroc et a pour objectif de « donner la parole aux principaux décideurs de l’industrie, l’économie et l’innovation : entrepreneurs, promoteurs, industriels, banquiers et chefs d’entreprises ».

Le concept Web TV répond à la forte demande de contenus vidéo dans ce secteur, boostée par la 4G et devenu un véritable tremplin de référencement sur Internet, soulignent les concepteurs de ce projet dont le lancement s’est déroulé notamment en présence du ministre de l’Industrie, de l’Investissement , du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid ElAlamy et le président du Conseil régional de Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury.

Pour la 1ère fois, le public découvrira qui « se cache derrière les grands secteurs de l’industrie marocaine », ont-ils fait observer, indiquant que les décideurs trouvent ainsi « un moyen de s’exprimer, plus direct et plus contemporain, pour se rapprocher directement de leurs interlocuteurs ».

« Il s’agit d’une nouveauté qui permettra l’accès à l’information dans ce secteur ainsi que son partage », ont-ils expliqué, ajoutant que les témoignages de professionnels seront enrichis par des émissions thématiques, un mini magazine et des flashs infos industriels. Des reportages ville par ville viendront quadriller le territoire.

Selon les mêmes sources, les studios de la chaîne, situés à Casablanca, mobilisent déjà toute une équipe de professionnels autour du projet. La nouvelle chaîne se veut un outil pour accompagner le développement industriel et économique du Maroc à travers la couverture de tous les projets et chantiers structurants initiés par les départements de tutelle et les professionnels sous les directives du Roi Mohammed VI.

Parmi les émissions phares qui seront diffusées par cette chaîne, on cite notamment « Ils ont réussi dans l’industrie », « Business Event », « Fabriqué au Maroc », « Flash technologie », « Le territoire industriel » et « Le journal industriel ».

IM