Une certaine catégorie de médicaments, vendue pour traiter des symptômes dus à une allergie, un rhume ou une grippe, pourrait être dangereuse pour la santé, alerte l’Agence Européenne des Médicaments (EMA).

Certains médicaments contenant de la pseudoéphédrine, une amine sympathomimétique fréquemment utilisée comme décongestionnant. Ses sels, chlorhydrates et sulfates sont utilisés dans nombre de médicaments sans ordonnance, et disponibles en vente au Maroc.

L’EMA a donné la sonnette d’alarme du fait de l’impact négatif que certains médicaments pourraient avoir sur le métabolisme, notamment en aggravant le risque de syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) et de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (RCVS). On parle là d’un risque sur les vaisseaux sanguins du cerveau et pouvant entraîner des complications pouvant être fatales. Les symptômes sont des maux de tête, des nausées ou encore des convulsions.

La liste des médicaments compte « Actifed », « Aerinaze », « Aspirin Complex », « Clarinase », « Humex rhume » et « Nurofen Cold and Flu ». L’EMA a appelé au retrait immédiat de ces produits des pharmacies à travers le territoire européen.