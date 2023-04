MEDZ, filiale de CDG Développement (Groupe CDG), vient de célébrer son 20e anniversaire, une occasion de poser un regard rétrospectif sur son histoire et ses réalisations.

Créée en 2002 pour accompagner l’État dans sa stratégie touristique, MEDZ a rapidement développé expertise et savoir-faire pour devenir aujourd’hui le leader au Maroc dans l’aménagement et la gestion de parcs d’activités industrielles et offshoring.

En 20 ans, elle est passée d’une société monoprojet créée pour l’aménagement d’une zone touristique à une société bénéficiant d’un portefeuille de 25 zones industrielles, offshoring et touristiques réparties sur tout le Maroc et qui accompagne plusieurs stratégies sectorielles (Plan d’Accélération Industrielle, Génération Green, Halieutis, Stratégie Nationale dans le domaine des Énergies renouvelables, Stratégie Nationale Digitale).

Aux 2 000 hectares aménagés au niveau de ses parcs d’activité, MEDZ a également à son actif le développement de 400 000 m² de plateaux bureaux dédiés au locatif, qui ont contribué à faire de l’offre Maroc une destination positionnée dans les radars du marché de l’offshoring et où sont implantées aujourd’hui de grandes multinationales de renom.

Parmi les projets phares réalisés par MEDZ, on peut citer, entre autres, Casanearshore et Technopolis au niveau de l’offshoring ainsi qu’Atlantic Free Zone, MidParc, Agropolis, Parc de Jorf Lasfar, Technopole d’Oujda, etc., au niveau de l’industrie, qui ont pu développer une bonne visibilité et attirer des opérateurs de différentes nationalités, avec des impacts significatifs en termes d’emplois.

Après 20 ans d’activité, MEDZ accueille ainsi environ 500 clients nationaux et internationaux installés dans l’ensemble de ses zones, qui emploient actuellement plus de 110 000 employés.