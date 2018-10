Infomédiaire Maroc – Maroc Telecom figure dans le classement «50 Most Valuable Brands 2018» élaboré par le magazine américain ‘Silicon Review’ spécialisé dans les TIC et qui regroupe les meilleures marquesopérant dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).

‘Silicon Review’ s’est basé sur un certain nombre de critères, tels que le développement et succès des offres, la qualité de service, la capacité d’innovation et d’adaptation, la fidélité des clients et la réputation de l’entreprise.

Opérateur de proximité, toujours à l’écoute, Maroc Telecom adapte ses produits à la diversité des populations auxquelles il s’adresse. Il met à profit sa capacité d’innovation reconnue pour proposer des solutions qui promeuvent non seulement l’accès à la téléphonie et à Internet mais également à une multitude de médias et de contenus numériques.

En tant que marque, l’un des défis de Maroc Telecom est celui de mettre l’innovation au service de l’homme. A cet effet, il s’engage à développer des offres qui vont au-delà des services de communication et qui sont de véritables outils de facilitation du quotidien.

La priorité de Maroc Telecom est de faciliter l’accès des TIC au plus grand nombre et de répondre au mieux à une demande croissante pour de nouveaux usages numériques; le groupe favorise ainsi l’épanouissement des populations et la participation active de chaque individu à la vie sociale, culturelle et économique de la société.

Maroc Telecom bénéficie d’un leadership qui se renforce d’année en année grâce aux forces dont il dispose :Meilleures infrastructures réseaux, Accès aux dernières technologies et innovations, Proximité et disponibilité grâce aux points de vente et SAV /Support partout au Maroc, Savoir-faire et solide expérience.

Rédaction Infomédiaire