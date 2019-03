Les lauréats de la neuvième édition du programme « Meilleurs employeurs au Maroc » ont reçu, mardi soir à Casablanca, les trophées récompensant leurs efforts pour offrir un meilleur environnement de travail à leurs employés.

Le programme « Best Places To Work » porte essentiellement sur la perception des collaborateurs quant au leadership du management, les pratiques RH, la rémunération, les avantages sociaux, les relations professionnelles entre collègues et climat au travail, l’image et appartenance, la qualité et l’excellence et enfin l’engagement sociétal.

Au titre de l’édition 2019 de ce programme, initié dans plusieurs pays par l’institut américain Best Companies Group, 7 grandes entreprises et 8 PME opérant dans le Royaume ont décroché cette distinction, qui vient récompenser leurs stratégies en matière de mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes concernant l’engagement des collaborateurs.

Dans la catégorie des grandes entreprises, le premier prix est revenu à Faurecia Kenitra, filiale de l’équipementier automobile mondial, tandis que Résolution Call, opérateur de télécommunication installé à Mohammedia, a été désigné 2ème meilleur employeur.

Le 3ème prix est allé ex æquo au groupe Comdata, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions innovantes dans les opérations clients, et le groupe Teleperformance, leader mondial de la gestion des relations-clients et des centres de contacts délocalisés.

Ménara Holding, Alten Maroc (système d’information et nouvelle technologies), Faurecia Salé et Décathlon ont remporté respectivement les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème prix de Meilleur employeur.

Chez les PME, la Palme d’or est revenue à Hilti, un nom de référence dans le domaine de distribution de matériel de construction, suivi de DHL Express, Emlyon business school et Hyundai.

Les quatre autres prix de cette catégorie ont été décernés dans l’ordre à Chaabi LLD (location longue durée), à la Société générale, à Payment Center for Africa, filiale du groupe Banque populaire, et Averda Maroc, opérateur dans le secteur de la gestion des déchets.

Au cours de cette cérémonie, le directeur du programme « Best Places To Work in Morocco », Hamza Idrissi, a souligné que « plus que jamais, la notion du bonheur au travail a un impact direct sur la performance des organisations », notant que « la présence physique ou même la matière grise et le savoir-faire ne sont plus suffisants, mais nous avons besoin que les collaborateurs s’engagent pour faire la différence ».

Le classement du programme des meilleurs employeurs au Maroc est déterminé sur la base d’une étude menée auprès des entreprises candidates, toutes tailles et secteurs confondus. Pour chaque entreprise participante, un échantillon des collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire exhaustif. Cette enquête est complétée par une évaluation de la DRH sur les différentes pratiques en matière de gestion du capital humain au sein de l’entreprise.

La neuvième édition a enregistré la candidature de 46 entreprises exerçant dans les secteurs du transport, des services, de l’industrie, de la banque, du BTP, de l’éducation, de la pharmaceutique, des télécoms, des technologies d’information, de la logistique, de la distribution et de l’assurance.

