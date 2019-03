Casablanca, le 26 mars 2019 – L’Ecole Centrale Casablanca accélère son rythme de développement. Quelques mois après la cérémonie de remise de diplômes de sa première génération d’étudiants, l’école entame une nouvelle étape avec la nomination d’Adnane Boukamel en tant que Directeur des programmes. Un recrutement qui vient à point nommé pour soutenir la dynamique de croissance de l’école tant au niveau marocain qu’africain. M. Boukamel succède ainsi à M. Philippe Dufourcq qui a largement contribué au lancement de l’école, désormais appelé à une nouvelle mission en tant que Directeur Adjoint de CentraleSupelec.

Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur de l’Ecole ESIM/Centrale Marseille, M. Boukamel a effectué un doctorat en mécanique des solides à l’université d’Aix Marseille et a obtenu en 2006 son habilitation à diriger des recherches.

Pendant 22 ans, M. Boukamel a enseigné et a conduit ses travaux de recherche dans les domaines de la mécanique et de la modélisation numérique à Centrale Marseille. Durant cette période, il a aussi exercé les fonctions de chef de département et de responsable d’équipe de recherche au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique du CNRS. Les projets de recherche qu’il a pilotés ont été systématiquement menés dans un cadre partenarial avec de grands groupes industriels de l’aéronautique et de l’automobile.

M. Boukamel a ensuite été nommé directeur de l’Ecole Hassania des Travaux Publics à Casablanca où il a lancé la structuration de la recherche, en faisant voter au parlement un texte de loi permettant à

l’école de délivrer les diplômes de master et de doctorat. Il a aussi développé deux nouveaux cycles de formation continue, un mastère spécialisé en transport et logistique, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles et un certificat en géomatique basé sur la pédagogie numérique : une première au Maroc et en Afrique. Toutes ces réalisations ont été concrétisées grâce à des partenariaux nationaux et internationaux avec les établissements d’excellence en France : dont les écoles Centrale Lille et Marseille et l’Ecole des Ponts Paris Tech. Sur le plan national, M. Boukamel a présidé l’édition 2013 du Concours National et a contribué aux travaux de différentes commissions, notamment celles de la structuration de la recherche dans les écoles d’ingénieurs, et l’évaluation de l’enseignement.

En 2014, il a repris la direction scientifique de l’Institut de Recherche Technologique Railenium à Valenciennes, où il a poursuivi sa carrière de chercheur et d’animation de la recherche collaborative dans les domaines industriels et a piloté plusieurs projets dans le domaine de la recherche ferroviaire.

« Au vu de son parcours professionnel, le recrutement d’Adnane Boukamel correspond parfaitement aux besoins et aux ambitions de l’Ecole Centrale Casablanca. Connaissant parfaitement le Maroc, l’écosystème des écoles d’ingénieurs et l’école Centrale, M. Boukamel sera à même de conduire le dispositif de formation dans un pur esprit centralien tout en intégrant les facteurs spécifiques à l’environnement marocain et au continent africain » a déclaré Ghita Lahlou, Directrice

de l’Ecole Centrale Casablanca. Au niveau de la formation continue, M. Boukamel apportera son expérience en formation exécutive, notamment dans le volet « E-­learning ». Au niveau de la recherche, recrutement de M Boukamel se révélera particulièrement utile grâce à ses connaissances et son expérience dans le domaine, ainsi que ses relations au sein des plus grands instituts de Recherche et de Développement. Il aura notamment pour mission de porter la stratégie de recherche en étroite collaboration avec les parties prenantes tant industrielles, qu’académiques et ministérielles.

