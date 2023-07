Plus de 35 millions d’Américains sont touchés par une vague de chaleur qui va durer au moins une semaine, rapporte la chaîne d’information CNN.

Le média relève que l’étendue de la chaleur extrême exerce aussi une pression sur l’économie en faisant grimper les coûts pour les entreprises, précisant que de récentes études montrent que la chaleur incessante pourrait coûter aux États-Unis 100 milliards de dollars par an en raison notamment de l’impact sur la cadence de productivité.

Les pertes sont plus conséquentes dans des secteurs comme l’agriculture et la construction, car les travailleurs en plein air ont tendance à être moins productifs lorsqu’il fait chaud, indique-t-on de même source.

Une vague de chaleur généralisée s’intensifie dans le sud des États-Unis, avec des températures élevées attendues dans de nombreux endroits, a averti le Service météorologique national américain, précisant que certaines régions pourraient même enregistrer des records de température historiques.

La Maison Blanche avait annoncé une enveloppe de 5 millions de dollars pour aider à gérer et à améliorer la résilience à la chaleur extrême que connaît le pays cet été. L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique établira ainsi deux centres de recherche qui seront financés grâce à cet investissement. Ces centres visent à aider à « fournir une assistance technique et des informations exploitables et adaptées localement que les communautés historiquement marginalisées et mal desservies peuvent utiliser pour mieux se préparer à la chaleur extrême », a indiqué la Maison Blanche.

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), des températures caniculaires affectent de grandes parties de l’hémisphère Nord, tandis que des inondations dévastatrices déclenchées par des pluies incessantes ont perturbé des vies et des moyens de subsistance. D’après l’agence onusienne, le mois de juin a connu la température moyenne mondiale la plus chaude jamais enregistrée.