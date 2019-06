Le montant des allocations journalières destinées aux internats et cantines scolaires a été revu à la hausse, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.

Intervenant lors du lancement du Programme d’amélioration des services des internats et des cantines des établissements scolaires, le ministre a indiqué que cette revalorisation vise à renforcer l’impact de ces services sur les catégories cibles, améliorer les indicateurs de la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire notamment en milieu rural.

Pour cela, les efforts se concentrent sur l’amélioration du programme d’alimentation scolaire dans les établissements concernés, ainsi que des services dispensés dans les espaces d’accueil des élèves ciblés, a-t-il ajouté.

Le ministère s’est fixé pour objectif d’atteindre le chiffre de 1,45 million d’élèves bénéficiaires pour l’actuelle année scolaire, pour un coût global de 1,475 milliard de DH (MMDH), en hausse de 63% par rapport à la précédente année scolaire, a précisé Amzazi, ajoutant que le budget consacré au soutien social a doublé en comparaison avec la saison 2017-2018, allant d’environ 2 MMDH à plus de 4 MMDH cette année.

Les mécanismes d’amélioration du soutien social constituent un levier essentiel pour atteindre l’objectif d’accès généralisé à l’éducation sur la base de l’équité, de l’égalité des chances et de la qualité, faisant partie des buts de la vision stratégique de réforme du système de l’éducation et de la formation, a-t-il relevé.

Il s’agit de surmonter les difficultés d’ordre géographique, socioéconomique et social qui empêchent les enfants d’accéder à l’école, notamment dans les milieux défavorisés, a dit Amzazi, rappelant que le domaine du soutien social porte aussi bien sur l’hébergement que les cantines, le transport scolaire, la distribution de cartables et fournitures scolaires et le soutien financier direct à travers le programme Tayssir, en plus de la revalorisation du montant des allocutions journalières destinées aux internats et cantines scolaires.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le discours royal à l’occasion de la Fête du Trône en 2018 a constitué un tournant important pour le système d’éducation et de formation, notant que le Roi Mohammed VI a mis l’accent, dans ce discours, sur la nécessité de renforcer les programme de soutien à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, en particulier dans le milieu rural, et ce à partir de la rentrée scolaire 2018-2019.

A noter que le montant de l’allocation trimestrielle pour bénéficier de l’internat et des cantines scolaires a été porté à 1.800 DH par élève pour l’internat et 900 DH par élève pour les cantines scolaires (déjeuner), sachant qu’un budget supplémentaire de 570 millions de dirhams (MDH) a été consacré à ces services au titre de l’actuelle année scolaire, portant le coût global de l’opération à 1,475 MMDH.