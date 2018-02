Infomédiaire Maroc – Une trentaine d’entreprises portugaises opérant dans une douzaine de secteurs d’activité (tourisme, textile, environnement, construction, agriculture, nouvelles technologies, télécommunications…) sont attendues à Casablanca du 26 au 28 février 2018 pour prendre part à une mission économique.

Organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services du Portugal au Maroc (CCISPM) et soutenue par la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Casablanca Settat (CCISC) ainsi que l’ambassade du Portugal au Maroc, la mission économique ambitionne d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques aux entreprises portugaises et de les accompagner dans leur prospection commerciale au Maroc et en Afrique.

Rédaction Infomédiaire