L’Université Al Akhawayn à Ifrane organise, du 3 au 5 janvier au sein de son campus, sa conférence-débat annuelle « Simulation du Modèle des Nations-Unies ». Ce rendez-vous incontournable a pour objectif de familiariser les étudiants avec le fonctionnement et les missions des institutions internationales.

Il s’agit également d’une belle opportunité pour aiguiser les connaissances des étudiants d’AUI en matière de relations internationales et de sciences politiques et de renforcer leurs compétences en négociation et leur sens de résolution de problèmes.

Initiée par le Club Al Akhawayn Model United Nations “AUIMUN”, l’édition 2020 est la plus grande simulation de l’ONU jamais organisée en Afrique du Nord.

En effet, 300 participants (étudiants, diplomates, universitaires et experts) y prennent part pour partager leurs visions et analyses et débattre de différentes questions d’ordre mondial, notamment la question du Sahara marocain, la situation des droits de l’Homme en Syrie, la mise en place d’une zone sans arme nucléaire au Proche-Orient, la prolifération et la circulation illicite des armes légères, le conflit israélo-palestinien, la guerre commerciale et son impact sur l’économie mondiale et l’implémentation d’une force de l’ONU indépendante. L’Assemblée générale de cette édition a connu une participation record de plus de 150 délégués.

A travers l’organisation de cette conférence, l’Université Al Akhawayn confirme à nouveau sa vocation internationale et sa principale mission qui réside en la formation des futurs leaders et dirigeants du pays. Il est à noter que 76% des lauréats de l’Université en 2019 avaient également vécu une expérience d’au moins un semestre à l’international