Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a reçu, lundi à Tricase, dans le sud de l’Italie, une médaille d’honneur du Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), lors d’une cérémonie spéciale organisée à l’occasion de la 153ème réunion de son Conseil d’Administration.

Pour sa première participation au Conseil d’administration du CIHEAM, sa nouvelle présidente, Frida Krifca, également ministre albanaise de l’Agriculture, a tenu à remercier son prédécesseur, Sadiki, ainsi que Plácido Plaza Lopez, ancien secrétaire général du CIHEAM (2019-2023) et Lamiae Ghaouti, ancienne présidente du Conseil consultatif du CIHEAM (2019-2022), en leur décernant des médailles d’honneur, en signe de reconnaissance pour leurs contributions exceptionnelles au CIHEAM.

Mohamed Sadiki a été distingué pour son « leadership visionnaire et son engagement tout au long de son mandat pour la période 2019-2023 », et aussi « pour avoir joué un rôle important dans l’amélioration de la gouvernance du centre ». Il a ‘’porté les messages clés du CIHEAM en Méditerranée et à l’international et mis au profit du Centre son expertise et sa connaissance du secteur agro-alimentaire’’.

Selon le CIHEAM, le ministre marocain a continuellement plaidé pour la poursuite des efforts d’adaptation du centre face aux évolutions à l’œuvre dans ce contexte de polycrises, tout en mettant en avant des solutions basées sur les missions fondamentales du CIHEAM, notamment l’élaboration d’une offre nouvelle de formations en adéquation avec les enjeux actuels, des activités de renforcement de capacités des acteurs de terrain ou encore des coopérations Sud-Sud.

Les représentants des pays membres ont salué les efforts de Mohamed Sadiki et la bonne conduite des réunions du Bureau et du Conseil d’administration, grâce à son implication dans les dossiers du CIHEAM, notamment durant la période de la crise du COVID-19.

Plácido Plaza Lopez a été récompensé en hommage à ses ‘’efforts inlassables pour promouvoir la coopération dans l’agriculture méditerranéenne et pour avoir consacré une grande partie de son mandat à l’autonomisation des jeunes méditerranéens’’. Mme Lamiae Ghaouti l’a été, elle, pour son ‘’remarquable accompagnement et son soutien stratégique’’ à certaines initiatives clés du CIHEAM, telles que le Prix de la meilleure thèse du CIHEAM et le Prix de l’innovation du CIHEAM.

La cérémonie a connu la participation de plusieurs délégations des pays membres, avec pour mot d’ordre ‘’la construction d’un avenir méditerranéen prospère et durable’’.

Sadiki a été élu en 2019 à la tête du Conseil d’Administration du CIHEAM, lors de la 141ème réunion du Conseil d’Administration de l’Organisation, qui a eu lieu le 21 décembre 2018 à Paris. Il a été délégué du Maroc auprès du conseil d’administration du CIHEAM de 2009 à 2015, puis a exercé en tant que vice-président du Conseil de 2015 à 2019.

Fondé en 1962, le CIHEAM est une organisation intergouvernementale méditerranéenne composée de treize États membres. Forte d’une longue histoire de coopération multilatérale et régionale, l’organisation propose des programmes d’éducation et de formation, des recherches, de l’assistance technique et du renforcement des capacités dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’agriculture durable, de la pêche et du développement rural.

Il coopère avec les administrations publiques, les universités et les centres de recherche, les organisations de coopération et de développement, les autorités locales, les acteurs de la société civile et les entreprises, afin de répondre aux besoins des populations et des territoires méditerranéens.