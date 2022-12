Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino, a déclaré mercredi que la phase de groupes du Mondial 2022 qui se déroule au Qatar était « la meilleure de l’histoire » de la compétition.

« J’ai vu tous les matchs, et en toute franchise, ce fut la plus belle phase de groupes de toutes les Coupes du Monde de la FIFA. Cela promet de belles rencontres pour le reste de la compétition. On a assisté à de très, très beaux matches dans des stades sublimes. On se doutait que ce serait le cas. Mais il faut aussi noter que le public a été incroyable, avec plus de 51 000 spectateurs en moyenne », a indiqué Infantino dans un entretien accordé au site de la Fifa.

Les 1/8es de finale de la Coupe du monde 2022 ont été clôturés mardi avec la qualification de la France (tenant du titre), de l’Angleterre, de la Croatie, du Brésil, de l’Argentine, des Pays-Bas, du Maroc et du Portugal.

« Le tournoi a battu des records d’audience télévisuelle, on compte déjà plus de deux milliards de téléspectateurs, c’est incroyable. Deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers dans les tribunes tous les jours, qui soutiennent leurs équipes dans une ambiance fantastique. De superbes buts, un suspense incroyable, des buts somptueux, une effervescence fabuleuse, des surprises », a déclaré Infantino.

En 2022, des équipes de tous les continents ont accédé aux huitièmes de finale, du jamais vu jusqu’ici en Coupe du Monde de la FIFA . Trois étaient issues de la Confédération Asiatique de Football (AFC) et deux de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour la deuxième fois dans l’histoire de l’épreuve. Autant de signes positifs pour le développement du football mondial à l’avenir, souligne-t-il.

« Il n’y a plus de petites et de grandes équipes. Le niveau est très homogène. Pour la première fois dans l’histoire, des équipes de tous les continents sont représentées en phase à élimination directe. Cela montre à quel point le football se mondialise véritablement ».

Les chiffres publiés à la fin de la phase de groupes ont montré une affluence cumulée de 2,45 millions pour les 48 premiers matches, tandis que le premier tour à élimination directe a offert un total de 28 buts sur les huit matches disputés, le total le plus élevé depuis l’introduction des huitièmes de finale en 1986.

Le Président de la Fifa a conclu en évoquant ses espoirs pour les huit matches restants avant le sacre des nouveaux champions du monde au Lusaïl Stadium le 18 décembre.

« Nous espérons que cette Coupe du Monde continuera et s’achèvera comme elle a commencé. C’est un succès fantastique. Je suis certain que nous dépasserons les cinq milliards de téléspectateurs dans le monde », a-t-il conclu.

Avec Agence