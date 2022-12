« Morocco Design Organisation » (MDO) est une nouvelle structure qui vient de voir le jour pour promouvoir le Made et Design in Morocco dans le monde, à l’initiative du designer Hicham Lahlou, envoyé spécial et conseiller du Président de la World Design Organisation (WDO), David Kusuma, pour les régions MENA et l’Afrique.

MDO vise à fédérer les initiatives et les associations existantes dédiées au design au niveau national, avec le concours de tous les acteurs, précise le designer marocain dans un communiqué.

Et pour célébrer les talents, les entreprises, les marques, l’artisanat, l’industrie et les initiatives, M. Lahlou a annoncé également la création de Morocco Design Week (MDW) et Morocco Design Awards (MDA). Plusieurs actions seront ainsi menées avec Rabat Design Week (RDW), Marrakech Design Week, Dakhla Design Week et d’autres à venir fondées par le designer, précise-t-il.

MDO sera « l’un des porte-paroles et porte-drapeaux du design dans sa transversalité au Maroc et dans le monde avec comme socle essentiel la diplomatie bilatérale et multilatérale”, indique M. Lahlou.

Elle sera « un outil puissant du soft power et de la diplomatie parallèle, alliés naturels et incontournables de la diplomatie officielle, et fera appel à des personnalités nationales, africaines, du monde arabe et internationales de premier rang pour soutenir cet élan », relève-t-il.

Morocco Design Organisation sera membre de la prestigieuse World Design Organization pour porter la voix et montrer le leadership de tous les autres leaders au Maroc et à l’international et également dans d’autres organisations, a fait observer le designer marocain, notant que la diaspora des Marocains du Monde sera également mise à contribution.

« L’identité visuelle globale de MDO, MDW, MDA s’inspire et reflète le patrimoine culturel immatériel et le drapeau national à travers un design résolument moderne », a-t-il détaillé.

Des collaborations et partenariats seront mis en œuvre avec les différentes Design Week et autres événements dans le monde. Des designers, des entreprises du design, des petites et grandes entreprises et des marques du Maroc, tous secteurs confondus, seront invités à travailler ensemble (…) pour réussir les événements MDW, MDA, RDW By MDO, selon la même source.

« Valoriser nos talents et les faire briller ! Tous ensemble la main dans la main ! Valoriser nos compétences, nos artisans, notre industrie, nos services et tout ce que le design peut de façon transversale développer ! », a écrit le designer.

« Moteur de l’innovation et catalyseur de la transformation numérique, le design est incontournable et stratégique. Il est partie prenante du capital et patrimoine culturel immatériel, il doit être pris en considération », a-t-il plaidé.

En s’inspirant de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui veut faire de la Coopération Sud/Sud un mécanisme efficace en faveur du développement inclusif et durable de l’Afrique pour l’Afrique, Hicham Lahlou a annoncé la création d’Africa Design Organisation (ADO) en septembre 2022.

Selon le communiqué, MDO a « comme ambition de démontrer que le design peut être un vecteur puissant et un levier économique pour la mise en valeur de l’industrie, l’artisanat, le tourisme, les exportations, les régions, les marques, l’aménagement des territoires et des villes, les infrastructures, l’éducation, et la formation professionnelle ».

Il s’agit également de voir comment le design, qui contribue fortement à la valorisation du capital et patrimoine culturel immatériel, peut aider au développement des pays, régions et villes. De nombreux pays en Afrique et dans le monde sont confrontés à de nombreux défis et pourraient tirer parti du design en tant que levier économique et catalyseur de l’innovation et des industries créatives, note-t-on.

« Morocco Design Organization sera donc l’occasion de lancer la dynamique dans le Royaume avec l’adhésion et le concours de tous les acteurs. Ceci permettra de mobiliser les institutions nationales, organisations onusiennes et internationales, et marques et entreprises internationales opérant en Afrique », souligne la même source.

Outre l’Africa Design Organization, l’envoyé spécial et conseiller du président de la WDO pour les régions MENA et l’Afrique, est également le fondateur d’Africa Design Days, Week, et Award depuis 2014.

WDO, qui célèbre ses 65 ans d’existence en 2022, est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des Nations Unies.