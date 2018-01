Infomédiaire Maroc – Les réalisations globales de l’activité monétique, comprenant les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement chez les commerçants et e-marchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de ‘‘Cash Advance’’, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, au Maroc, ont atteint durant sur l’année 2017, 339,4 millions d’opérations pour un montant global de 286,6 milliards de dirhams, selon les chiffres du Centre monétique interbancaire. L’activité est en progression de +10,1% en nombre d’opérations et de +9,5% en montant par rapport à la même période en 2016.

Et au 31 décembre 2017, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 14,1 millions de cartes (+9,4%), dont 13,1 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa (+5,8%), Mastercard (+38,1%) et la marque nationale cmi (+11,6%).

Rédaction Infomédiaire