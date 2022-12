Une succursale du laboratoire pharmaceutique Laprophan a été inaugurée, mardi à Laâyoune, en vue de répondre au mieux aux attentes du secteur pharmaceutique dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cette nouvelle succursale qui a été inaugurée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et le président du Conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, en présence de consuls généraux accrédités à Laâyoune, a pour mission de promouvoir les meilleurs soins de santé, contribuer activement à l’innovation thérapeutique et permettre l’accès le plus rapide à des traitements fiables et innovants.

Dans une allocution lue en son nom, le président directeur général des laboratoires Laprophan, Farid Bennis a souligné que l’ouverture de cette succursale traduit l’engagement de ce laboratoire en faveur de la santé publique et la dynamique socio-économique en cours dans les provinces du Sud.

« C’est dans cet esprit que Laprophan, entreprise citoyenne, s’est engagée depuis plusieurs mois à renforcer sa présence dans les provinces du Sud pour y accompagner la dynamique de santé publique à l’œuvre », a noté M. Bennis.

Il a également relevé que ce laboratoire, grâce aux synergies renforcées avec la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, tend à soutenir le développement de la filière pharmacie au sein de la Faculté, assurer des stages de formation de base et continue et mettre en place de programmes spécifiques de formation au profit des médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé avec une dimension panafricaine.

Cette coopération porte également sur la recherche bio médicale préclinique et clinique sur des sujets d’intérêts communs, ainsi que sur la recherche de base et appliquée dans les domaines de la télémédecine et des applications médicales de l’intelligence artificielle.

A cette occasion, deux conventions cadre de coopérations ont été signées respectivement entre le groupe Laprophan et l’Université Ibn Zohr et la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, en vue de développer la recherche scientifique et clinique au service de l’innovation thérapeutique.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président chargé de la recherche scientifique et de la coopération à l’Université Ibn Zohr, Aziz Fassouane a souligné que cette convention cadre vise à encourager la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de la santé et l’industrie pharmaceutique, dans l’optique de doter la région de compétences dans ce domaine.

Pour sa part, la doyenne de la faculté, Fatima Zahra Hafdi Alaoui, a souligné que cette convention vise à améliorer l’offre de santé dans la région, favoriser l’échange d’expertises et d’expériences et à encourager la recherche en matière des plantes aromatiques et médicinales dans les provinces du Sud.

Il s’agit également de la mise en place d’une « Chaire universitaire » à dimension panafricaine dédiée à la pharmacopée et à la médecine traditionnelle africaine, a-t-elle poursuivi.

Pionnier de l’industrie pharmaceutique marocaine, Laprophan est une entreprise pharmaceutique nationale qui opère dans le secteur du médicament depuis 1949. Elle se distingue par une longue tradition de recherche et détient 5 produits commercialisés, correspondant à 500 brevets enregistrés dans plus de 100 pays.

Laprophan est également un acteur incontournable dans la santé au Maroc avec un large portefeuille de plus de 400 médicaments couvrant plusieurs aires thérapeutiques.