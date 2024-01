La première édition des Morocco Tourism Awards, initiée par le média spécialisé Tourisma Post et portés par un certain nombre de médias partenaires, s’est tenue ce mardi 16 janvier à Rabat.

L’événement a récompensé les acteurs, les destinations et les institutions du secteur touristique les plus dynamiques de l’année 2023, et qui se sont démarqués par leur créativité et engagement en faveur du rayonnement de la marque touristique « Maroc », aussi bien au niveau national qu’international.

Le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a été élu personnalité de l’Année pour son engagement pour le secteur.

« Sur tous les fronts, tant au niveau national qu’international pour promouvoir la marque touristique Maroc, il a multiplié en 2023 le nombre de dessertes aériennes avec les compagnies aériennes nationales et internationales, ainsi qu’avec les Tour-opérateurs du monde entier. Il a également multiplié les actions marketing et les campagnes de communication et a fédéré l’ensemble des opérateurs du tourisme. Jamais, de l’avis des patrons de presse marocains sondés, ‘l’ONMT n’a eu autant de dynamisme' », lit-on dans un communiqué.

Par ailleurs, le trophée de la « destination de l’année 2023 » a été attribué à la ville d’Essaouira. Le prix a été reçu par André Azoulay, Conseiller royal et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

Le prix du « leader de l’année » a été décerné au président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar.

En outre, le prix du « jeune espoir de l’année » est revenu à Othman Nait, CEO de Travel Link Morocco.

Le trophée de « l’éco-responsable de l’année » a été remporté par la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST), alors que le prix de « l’engagement social pour les femmes guides » a été attribué à la DG Maroc de Intrepid Travel, Hala Benkhaldoun.

Le prix du « restaurateur de l’année » a été décerné à Imane Rmili, présidente de la Fédération Nationale des Restaurants Touristiques.

Pour sa part, la présidente du Conseil Régional du Tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia Alaoui s’est vue attribuer le prix de la « femme du tourisme de l’année« .

Au volet des agences de voyage, Atlas Voyage a gagné le prix de l’ »Agence de l’année« , alors que S.Tours a remporté le prix de « l’Agence DMC (Destination Management Company)« .

Quant au prix du « groupe hôtelier de l’année« , il a été attribué à Hivernage Collection, tandis que le prix de l’ »établissement hôtelier de l’année » a été décerné à Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Le trophée de l’ »hôtelier de l’année » a été remporté par Noury Saladin, DG du Movenpick Marrakech. Le prix d »’honneur » a été décerné au PDG de Hyatt Regency Casablanca, Omar Kebbaj.

A noter que le processus de sélection des nominés a été essentiellement supervisé par des journalistes et des patrons de presse de médias nationaux.